Marc Marquez a réalisé le meilleur chrono des essais libres MotoGP du Grand Prix de Valence, ce vendredi, sous des trombes d’eau. Le champion du monde et sa Honda ont tourné en 1’39"767 dans le premier acte, soit 106 et 140 millièmes plus vite que Jack Miller et Danilo Petrucci. Ce dernier a d’ailleurs réalisé sur Ducati satellite le temps de référence lors de la seconde session, en 1’41"318, avec quatre dixièmes d’avance sur Marc Marquez.