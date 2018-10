Marc Marquez a arraché la victoire au Grand Prix de Thaïlande dimanche, en devançant Andrea Dovizioso dans les derniers instants de la course. Maverick Vinales, Valentino Rossi et le Français Johann Zarco ont respectivement pris les 3e, 4e et 5e place derrière l'Espagnol, qui caracole en tête du championnat du monde avec 72 points d'avance sur Dovizioso à quatre courses de la fin. Marquez est proche de remporter son 5e titre en MotoGP et un troisième consécutif.