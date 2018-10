Lorenzo Baldassarri a signé la pole position du Grand Prix de Thaïlande en Moto2. Le pilote italien a devancé d'un souffle l'Espagnol Marc Marquez tandis que Luca Marini s'est classé 3e. Petite déception pour Fabio Quartararo qui ne s'élancera que de la 8e place alors qu'il avait signe le meilleur chrono lors des essais libres 3.

Take a peek at tomorrow's #Moto2 grid as the intermediate class take on Thailand ⏱️#ThaiGP pic.twitter.com/DuXmzPL3DN