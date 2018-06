GP Pays-Bas-Qualifs MotoGP: La pole pour Marquez

Rescapé de la Q1, Johann Zarco a longtemps bataillé pour la première ligne de la grille de départ du Grand Prix MotoGP des Pays-Bas, ce samedi à Assen. Le pilote français du team Tech3 se contentera finalement du huitième rang dimanche alors que la pole revient à Marc Marquez et sa Honda officielle. Cal Crutchlow sur Honda officielle et Valentino Rossi sur Yamaha sont également placés.

