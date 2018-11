GP Malaisie-Moto2: Marini s'impose. Bagnaia sacré.

Succès de Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sur la piste de Sépang en Malaisie. Le pilote italien s'offre ainsi la première victoire de sa saison. Il devance les deux premiers du classement général, Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) et Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46), repectivement 2e et 3e. Ce dernier décroche le titre de champion du monde de Moto2, ne pouvant plus être rattrapé par son dauphin portugais. Côté français, Fabio Quartararo (Sky Racing Team VR46) décroche une honorable 5e place sur le circuit de Sépang.