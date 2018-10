GP Japon-Qualifs MotoGP:  Zarco à deux doigts de la pole

Andrea Dovizioso a décroché la pole position du Grand Prix du Japon ce samedi au guidon de sa Ducati. L’Italien a devancé dans l’exercice des qualifications la Yamaha satellite du Français Johann Zarco, beau deuxième à 68 petits millièmes. En passe d’être sacré champion du monde pour la troisième année consécutive – la cinquième en MotoGP - Marc Marquez se contente du sixième chrono de la séance, à près de trois dixièmes du poleman.

Back in business @JohannZarco1 has been on the pace all weekend in Motegi! Can he step back on the box at the #JapaneseGP? pic.twitter.com/EiL2Ylw71S