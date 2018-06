GP Italie: Zarco à la traîne

Johann Zarco (Yamaha) s'est contenté du 4e temps des essais libres 2 du Grand Prix d'Italie, ce vendredi sur le circuit de Mugello.

Comme dans la matinée, l’Italien Andrea Iannone (Suzuki) a de nouveau réalisé le meilleur chrono (1'46''735), devançant Maverick Vinales (Yamaha) et Marc Marquez (Honda).

Here are the times at the close of play on day one of #MotoGP action#ItalianGP ⏱ pic.twitter.com/DeVEthcss6