GP Italie: Rossi en pole, Zarco 9e

Une fois n'est pas coutume, Johann Zarco n'a pas été en mesure de prendre le dessus sur les Yamaha officielle. Et pour cause, si le Tricolore s'élancera de la 9e position du Grand prix d'Italie, dimanche au Mugello, Valentino Rossi a réussi à faire lever les spectateurs du Mugello en s'emparant de la pole position, avec le record de la piste à la clé en 1'46"208. "Il Dottore" devance Lorenzo (Ducati) et Vinales sur l'autre Yamaha officielle.

A noter la modeste 6e place de Marc Marquez (Honda) qui paraissait pourtant dans le rythme lors des séances précédentes. Malgré tout, les 7 premiers se tiennent en moins de 3 dixièmes ce qui laisse augurer d'une course très disputée.