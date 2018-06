GP Italie: Les essais libres stoppés après une grosse chute

Les essais libres 2 du Grand Prix d'Italie, disputés ce vendredi sur le circuit de Mugello, ont été stoppés à la suite de la lourde chute de l'un des concurrents.

Le Transalpin Michele Pirro est en effet tombé à très grande vitesse (plus de 350 km/h), après avoir perdu le contrôle de son engin au bout de la ligne de départ. Ce dernier a été évacué conscient à l'hôpital, alors que le drapeau rouge a été sorti.

Le pilote Ducati Team avait signé le deuxième temps de la première séance derrière son compatriote Andrea Iannone (Suzuki).

