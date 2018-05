GP France-MotoGP: Zarco chute, Marquez s'impose au Mans

Au terme d'un week-end jusqu'à présent parfait, porteur de tant et tant d'espoirs pour le clan français, le rêve de Johann Zarco (Yamaha) de signer sa première victoire en MotoGP devant son public du Mans s'est évanoui après seulement 7 tours. Quand le pilote Tech-3 est parti seul à la faute, alors qu'il bataillait avec Marc Marquez (Honda), le futur vainqueur de ce Grand Prix de France, où l'Espagnol a démontré une fois encore sa suprématie. Avec à la clé cette 3e victoire de rang après ses succès à Austin et Jerez.

Oh non ! Johann Zarco chute et voit ses rêves de triomphe à la maison s'envoler ! #FrenchGP pic.twitter.com/Tewfg9Kj11