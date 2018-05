GP France-Moto3: Arenas, vainqueur surprise

Le Grand Prix de France est lancé, et de quelle manière ! Alors que tout le public du circuit Bugatti attend la performance du poleman français Johann Zarco, la catégorie Moto3 a offert un scénario invraisemblable avec la victoire totalement inattendue d'Albert Arenas (KTM Nieto).

The contrast in emotions! @AlbertArenas75 takes the #Moto3 win from his teammate @M16NO and @24Marcosramirez jumps onto the podium!#FrenchGP pic.twitter.com/OPy7xPccXD