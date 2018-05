GP France-Moto2: Le week-end parfait de Bagnaia

Course après course, la conviction s'affirme au sujet de (Kalex) : le pilote italien est bien taillé pour la catégorie reine. Son week-end parfait au Mans en apporte une nouvelle démonstration. Entre une première pole samedi et une course maîtrisée de bout en bout dimanche, sa 3e victoire de la saison sur le Grand Prix de France confirme que le Turinois ne devrait pas s'éterniser en Moto2. Sa marge plus que confortable à l'arrivée sur l'Espagnol Alex Marquez (Marc VDS Team) en dit long. Le podium est complété pour la première fois par Joan Mir (Kalew), jamais monté sur la boîte jusqu'à ce jour. A signaler le meilleur résultat de la saison du Français Fabio Quartarara.