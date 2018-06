GP d'Italie-Moto GP: Lorenzo vainqueur au Mugello

Jorge Lorenzo a décroché sa première victoire de la saison, dimanche, lors du Grand Prix d'Italie. Passé en tête après un départ canon, l'Espagnol a fait cavalier seul jusqu'à la ligne d'arrivée pour devancer son coéquipier chez Ducati Andrea Dovisiozo et Valentino Rossi, parti en pole position.

Le vétéran italien peut se consoler avec le gain de la 2e place au général, à 23 points de Marc Marquez, tombé à mi-parcours et qui n'a pu faire mieux que 16e. L'ex-dauphin de Marquez au classement du championnat du monde, Maverick Vinales, n'en a pas profité et a bouclé la course en 8e position.

Johann Zarco, parti 9e, n'a pas saisi l'opportunité non plus et doit se contenter de la 10e place et de 6 petits points.