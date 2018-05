GP d'Espagne-Moto2: La pole et la gagne pour Baldassarri

Après les 2 victoires de Bagnaia (Qatar, Amériques) et le succès de Pasini (Argentine), la saison de Moto2 s'offre un nouveau vainqueur ce dimanche, à Jerez, où l'Italien Lorenzo Baldassarri, après s'être élancé en pole, remporte le Grand Prix d'Espagne. Miguel Oliveira et le leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia, complètent le podium.

#Moto2 RACE #Baldattack! @7balda dominates to take the win! @OliveiraMoto2 takes second and @PeccoBagnaia rounds out the podium#SpanishGP pic.twitter.com/YQOeZqvAZt