GP d'Espagne-Moto GP: Dovizioso domine les essais libres 1

Le Grand Prix d'Espagne a démarré ce vendredi sur le circuit d'Angel Nieto avec la première séance des essais libres. Et pour ce premier entraînement, Andrea Dovizio (Ducati Team) s'est montré le plus rapide. Le pilote italien a devancé tout le monde avec un chrono de 1'39"268.

Mais ce dernier n'a pas impressionné puisque Marc Marquez (Honda) est juste derrière avec seulement 0"007 de retard. Le podium de la matinée est finalement complété par Pol Espargaro (KTM), qui termine en 1'39''429.

De son côté, Yohann Zarco (Yamaha) a réalisé le septième temps (1'39''518). Le pilote français tentera de faire mieux ce vendredi après-midi lors des essais libres 2.

