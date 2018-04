GP des Amériques-MotoGP: Marquez à terre lors des essais libres

Marc Marquez a été victime d'une chute sans gravité à hauteur du virage 11 du circuit d'Austin, ce vendredi lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Amériques.

Du coup, le pilote espagnol, qui avait réussi le meilleur temps de la première séance, a dû se contenter du deuxième chrono, derrière l'Italien Andrea Iannone. Maverick Vinales a pris la troisième place, devant Valentino Rossi. D'abord 9e, Johann Zarco a pris la 13e place.

En Moto2, le Portugais Miguel Oliveira a dominé les deux séances d'essais libres, tout comme l'Espagnol Jorge Martin en Moto3.

