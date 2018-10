GP Australie-MotoGP: Vinales l'emporte, énorme crash de Zarco

Une semaine après le sacre de Marc Marquez, les pilotes de MotoGP étaient en Australie sur le circuit de Phillip Island. Si Maverick Vinales a remporté l’antépénultième course de la saison, son premier succès dans cette édition, devant Andrea Iannone et Andrea Dovizioso, le fait marquant a impliqué Johann Zarco et le champion Marquez. Dans le cinquième tour, le pilote français, 3e sur la grille, a été surpris par un freinage abrupt de l'Espagnol à près de 300 km/h et entraîné dans une chute inévitable et spectaculaire, heureusement sans conséquence. Les deux pilotes sont parfaitement indemnes.