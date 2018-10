GP Australie-Libres MotoGP: Zarco dans le bon tempo

Maverick Vinales (Yamaha) et Andrea Iannone (Suzuki) ont dominé ce vendredi les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Australie, dans la catégorie MotoGP. Johann Zarco lui a signé les huitième et sixième chronos de ces sessions. De bon augure pour la suite du week-end. A noter les performances timides pour l’heure du tout frais champion du monde, Marc Marquez, sixième à quatre dixièmes puis septième à six dixièmes.

FP1 - P8 / FP2 - P6

Bonne première journée, la piste est fantastique. J’espère pouvoir améliorer demain pour être compétitif pour la course.

Good first day, the track is amazing. I hope to improve tomorrow to be competitive for the race.