GP Argentine-Qualifs Moto2: Grande première aussi pour Vierge 

A l'instar de Tony Arbolino en Moto3, Xavi Vierge a décroché la première pole de sa carrière ce samedi en Argentine. L’Espagnol a dominé les qualifications de la catégorie Moto2 en reléguant l’Italien Lorenzo Baldassarri à près de trois dixièmes – le Britannique Danny Kent à quatre dixièmes. Fabio Quartararo et Jules Danilo sont repoussés respectivement en 28e et 29e positions, à plus de quatre secondes.