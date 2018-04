GP Argentine-Moto3: Première pour Bezzecchi

Parti de la première ligne ce dimanche, Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix d'Argentine dans la catégorie Moto3. Le pilote italien du team KTM a devancé l'Espagnol Aron Canet et son compatriote Fabio Di Giannantonio, tous deux sur Honda, pour s’offrir la toute première victoire de sa carrière à l’échelle mondiale.

#Moto3 Race @Marco12_B bosses it to take his first Grand Prix win!



Canet holds on to take second ahead of DiGiannantonio#ArgentinaGP pic.twitter.com/aW8S4bBhMy