GP Argentine-Moto2: La victoire pour Pasini

Mattia Pasini a remporté ce dimanche le Grand Prix Moto2 d’Argentine. L’Italien a pris le meilleur sur le poleman espagnol Xavi Vierge et le Portugais Miguel Oliveira pour s’offrir sa deuxième victoire dans la catégorie intermédiaire. Côté français, Fabio Quartararo se contente de la 22e place finale, Jules Danilo, lui, n’a pu aller au bout.

