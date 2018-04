Johann Zarco n'était pas loin de son premier succès en carrière en Moto GP mais le Français va devoir encore patienter. Le pilote Tricolore a été devancé de justesse par Cal Crutchlow, ce dimanche lors du Grand Prix d'Argentine, deuxième rendez-vous de la saison.

La troisième victoire du Britannique au plus haut niveau après deux succès en 2016, déjà sur Honda. L'Espagnol Alex Rins complète le podium. Marc Marquez et Valentino Rossi se sont accrochés, ils terminent respectivement 18e et 19e.