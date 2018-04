Après Dani Pedrosa, c’est Marc Marquez – toujours sur Honda – qui a signé le meilleur chrono de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix MotoGP d’Argentine ce vendredi. L’Espagnol a pris le meilleur alors sur les Honda et Ducati satellites de Cal Crutchlow et Tito Rabat, son coéquipier et compatriote suscité se classant cette fois cinquième. Quatrième en première instance, Johann Zarco se contente du 14e temps de cette session au guidon de sa Yamaha Tech 3.