Le Sud-Africain Brad Binder a remporté son deuxième succès de la saison ce dimanche en remportant le Grand Prix d'Aragon dans la catégorie Moto2.

Le pilote KTM s'est imposé devant l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), qui accroît son avance en tête du classement mondial sur Miguel Oliveira (KTM), seulement 7e.

Le Français Fabio Quartararo (Speed Up) termine à la neuvième place.

The sweet taste of the podium #AragonGP pic.twitter.com/0ukvqgcXQ9