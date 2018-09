GP Aragon-Essais MotoGP: Marquez résiste aux Ducati

Alors que les teams Ducati officiel et Pramac ont trusté dans la matinée les quatre meilleurs chronos de la première session d’essais libres du Grand Prix d’Aragon, Marc Marquez a su réaliser le temps de référence du jour ce vendredi au guidon de sa Honda. Le pilote espagnol a pris le dessus en seconde instance sur les bolides d’usine rouges de Jorge Lorenzo (+0"138) et Andrea Dovizioso (+0"453). Sur sa Yamaha satellite, Johann Zarco a dû se contenter des 8e et 17e chronos, à 1"6 du sommet au terme de la deuxième séance.