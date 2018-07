GP Allemagne-MotoGP: Marquez creuse l'écart !

Marc Marquez a remporté dimanche le Grand Prix d'Allemagne, signant son cinquième succès de la saison en MotoGP.

Au guidon de sa Honda, le pilote espagnol, qui était parti en pole position, a devancé les deux Yamaha de Valentino Rossi et Maverick Vinales. Johann Zarco a fini à la 9e place.

Au classement du Championnat du monde, Marquez compte désormais 46 points d'avance sur Rossi et 56 sur Vinales.

CROWD SURING @marcmarquez93 is on cloud 9 and heads into the grandstand to celebrate!#germanGP pic.twitter.com/sGcBoACnZE