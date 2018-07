GP Allemagne-Moto2: Binder ouvre son compteur

Champion du monde de Moto3 en 2016, Brad Binder, qui évolue dans la catégorie au-dessus depuis deux saisons, a remporté son premier Grand Prix en Moto2 ce dimanche en Allemagne.

Au guidon de sa KTM, le Sud-Africain a devancé les Kalex de l'Espagnol Joan Mir et de l'Italien Luca Marini.

Le Français Fabio Quartararo (Speed Up) a fini neuvième. Le leader du classement mondial, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), a terminé en 12e position.

Brilliant @BradBinder_41 takes maiden #Moto2 win



The South African took was immaculate as the Championship takes another twist in an unpredictable race#MotoGP | #GermanGP https://t.co/NnFn2emFin pic.twitter.com/bBfa9FsC3m