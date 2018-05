Ducati-Lorenzo, c'est quasiment fini

L'avenir de Jorge Lorenzo ne s'écrira sans doute plus du côté de Ducati la saison prochaine. La faute à des résultats très décevants pour le pilote espagnol pourtant champion du monde avec Yamaha. Cette saison encore, il ne parvient pas à s'accommoder des qualités des la moto italienne. Sa direction lui avait donné une date imite pour enfin remonter la pente mais au Mans il a encore failli laissant par exemple Petrucci à la 2e place avec une Ducati non officielle.

Or, il s'avère que Dovizioso (2e du dernier championnat juste derrière Marquez) a prolongé la semaine dernière et que la deuxième moto d'usine devrait revenir à... Petrucci. "C'est un pilote pour une moto officielle. On va en parler dans les prochains jours. On prendra la décision juste après le Mugello mais je pense que les prestations du GP de France aident tout le monde à décider", a confié Paolo Ciabatti, le directeur sportif de Ducati pour Marca.

On comprend bien que Lorenzo a tout intérêt à proposer ses services à une nouvelle équipe.