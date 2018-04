Après une première course prometteuse qui l’avait vu mener le Grand Prix MotoGP du Qatar pendant la majorité de la course avant que la dégradation de son pneu avant ne lui coûte cher, Johan Zarco entend bien frapper un grand coup en Argentine.

"Je suis très motivé pour répéter le tour le plus rapide et je Je veux encore mener la course, en plus de saisir l’opportunité de gagner cette fois", a plaidé le pilote tricolore.