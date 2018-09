Zlatan dézingue le choix du Prix Puskas 

Zlatan Ibrahimovic a une nouvelle fois fait étalage de son franc-parler au moment d’évoquer le Prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année et remis lundi dernier lors de la cérémonie The Best à Mohamed Salah. Pour le géant Suédois pas de doute, ce prix n’est pas mérité: "je pense que Cristiano a mis un joli but", a-t-il ainsi avoué dans des propos relayés par le Daily Mail.

Dans son style caractéristique, l’ancien attaquant du PSG, lauréat du prix en 2013, a poursuivi: "Je n'ai pas vu les candidats parce que si mon but n'y est pas, ça ne m'intéresse pas. Mais mon but aurait dû y être, celui contre Los Angeles FC, ou bien mon 500e but. On verra, peut-être que j'y serai l'année prochaine". Du Zlatan dans le texte.