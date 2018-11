USL: Drogba buteur, Phoenix champion de la conférence ouest

Ce dimanche, le Phoenix Rising de Didier Drogba est allé battre Orange County (1-2) en demi-finale des playoffs de l'USL. Un succès qui offre le titre de champion de la conférence ouest aux partenaires de l’ancien de Chelsea.

Grâce à cette victoire, Phoenix s’octroie le droit d’affronter le vainqueur de la conférence est, Louisville City. Une rencontre qui aura lieu ce jeudi.

