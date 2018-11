Rooney rate son tir au but, D.C. United éliminé

La saison de MLS est terminée pour Wayne Rooney, éliminé avec son club de D.C United par Columbus (2-2, 2-3 t.ab.) au 1er tour des playoffs.

L'attaquant anglais n'a pas marqué et a même raté sa tentative au tout début de la séance de tirs au but, où deux de ses coéquipiers connaîtront également un échec.

Cela n'efface pas la bonne première saison aux Etats-Unis de l'ancien capitaine de Manchester United, auteur de 12 buts et 6 passes décisives en 21 matches, et nominé pour le titre de MVP. Avant l'arrivée de Rooney, D.C. United était dernier de la Conférence Est et loin d'envisager une place en playoffs.

