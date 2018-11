MLS: Ibrahimovic récompensé au détriment de Rooney

Zlatan Ibrahimovic a été élu meilleur "nouveau-venu" de l'année 2018, un trophée qui récompense le meilleur joueur arrivé cette année dans la ligue nord-américaine.

L'attaquant suédois du Los Angeles Galaxy, auteur de 22 buts et 10 passes décisives en 27 matches, a obtenu 36,36% de voix, à la suite d'un vote organisé auprès des joueurs, des entraîneurs et des journalistes de MLS.

"Ibra" a devancé de peu Wayne Rooney (DC United, 32,25%), alors que le Mexicain Carlos Vela (Los Angeles FC, 13,47%) complète le podium.

Of course, it all started with a bang… pic.twitter.com/RCPFcFJLtW