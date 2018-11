La Major League Soccer a dévoilé mercredi les noms des cinq nommés pour le titre de MVP, récompensant le meilleur joueur de la saison. Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney, qui ont débarqué cette année outre-Atlantique, respectivement au Los Angeles Galaxy et au DC United, en font partie, au même titre que Josef Martinez (Atlanta), Miguel Almiron (Atlanta) et Carlos Vela (Los Angeles FC).