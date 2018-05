MLS: "Ibra" et LA encore battus

Quatrième défaite de rang pour le Los Angeles Galaxy, battu samedi sur la pelouse du FC Dallas (3-2), à cause notamment d'un doublé de l'ancien Manceau Roland Lamah.

Après avoir marqué 3 buts lors de ses 3 premiers matches, Zlatan Ibrahimovic est resté muet pour la quatrième rencontre d'affilée.

Le géant suédois a joué les 90 minutes, soutenu par Romain Alessandrini, passeur décisif, tout comme Ashley Cole.

