MLS: "Ibra" et Alessandrini portent Los Angeles

Les Los Angeles Galaxy a poursuivi sur sa bonne série en s'imposant sur le terrain de Philadelphie (1-3), après avoir été mené à la pause, jusqu'à l'entrée de Romain Alessandrini. C'est toutefois l'inévitable Zlatan Ibrahimovic qui se montrera le premier décisif en lançant le Norvégien Ola Kamara vers l'égalisation (48e).

Zlatan through ball, and Kamara finish! @LAGalaxy tie it up 1-1 #PHIvLA https://t.co/CYYYfZYxJM