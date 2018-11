MLS: Atlanta et Tata Martino en finale

Pour la 2e saison de son histoire en MLS, Atlanta United s’est hissé en finale des playoffs. La formation de Tata Martino a acquis son billet jeudi soir en s’inclinant 1-0 contre les New York Red Bulls, après l’avoir emporté 3-0 à l’aller.

Portland, de son côté, a remporté la finale de la Conférence Ouest contre Kansas City, les Timbers s’imposant sur le terrain du Sporting (2-3) lors du match retour.

FT: That was wild. @TimbersFC score three away goals to take down @SportingKC! #SKCvPOR pic.twitter.com/wvKjOtWKnZ