Ibra voit rouge

Auteur d’un doublé fracassant pour son premier match avec le Los Angeles Galaxy, fin mars, Zlatan Ibrahimovic traverse une période bien plus délicate avec sa nouvelle équipe. Resté muet face à l’Impact Montréal, lundi, l’attaquant suédois en est désormais à cinq matches sans le moindre but et reste donc bloqué à trois buts après huit matches de MLS.

Trois buts et un carton rouge. Car à Montréal, l’ancien Parisien en a été quitte pour regagner les vestiaires avant même la mi-temps, Ibra se faisant expulser dès la 41e minute. La faute à son mauvais geste sur le milieu défensif de l’Impact Michael Petrasso. Alors que l’international canadien venait de lui marcher sur le pied, la star californienne a en effet réagi en lui balançant une gifle par derrière.

After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) 21 mai 2018

Tandis que les deux hommes, après s’être effondrés au sol de concert, recevaient des soins, l’arbitre de la rencontre a pris soin de visionner les images de l’incident avant de sévir, infligeant un avertissement au joueur de Montréal et un carton rouge à un Ibra dépité. Le Suédois a toutefois pu se consoler avec la victoire du Galaxy, vainqueur 1-0 après une série noire de quatre défaites de rang. Pas sûr néanmoins que cela suffise…