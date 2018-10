Drogba quitte Phoenix mais ne raccroche pas

A 40 ans, Didier Drogba ne semble toujours pas disposé à raccrocher les crampons. En fin de contrat avec la franchise de Phoenix, pensionnaire de USL – le deuxième échelon du soccer nord-américain – l’attaquant ivoirien quitte officiellement le Rising, sans pour autant annoncer sa retraite. En un an et demi et 21 matches disputés, l’ancien Marseillais a inscrit 13 buts et délivré quatre passes décisives.

Can’t thank you @USL much respect for this organisation and all your team. Keep growing!!!! https://t.co/i6wvSkqO2r