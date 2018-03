MLB : Les Dodgers chutent d'entrée face aux Giants

La MLB is back ! Pour cet Opening Day 2018, nous diffusions le match 100% californien entre les Dodgers (finalistes malheureux l’an passé) et les Giants. Un match qui n’a pas tenu toutes ses promesses en terme de qualité, mais qui nous a tenus réveillés avec un suspense présent jusqu’au bout.

Qui dit début de saison dit ajustements à faire des deux côtés, et ça n’a pas manqué. Il y a du travail, tant pour LA que pour SF. C’est donc logiquement qu’un seul gros coup de bâton a fait la différence. Joe Panik, grâce à un Solo Home Run dans la 5e manche a permis aux G-Men de marquer le seul et unique Run de la partie.

Les deux franchises auront eu pléthore d’opportunités de scorer, avant et après ce HR, mais personne n’en a profité et c’est sur ce score de 1-0 que Frisco s’impose. Les Boys in Blue ont eu un brin d’espoir dans le Bot 9th quand Kemp est arrivé sur base, mais personne derrière lui n’a su frapper la balle pour la mettre en jeu assez loin.

Benjamin Bernard