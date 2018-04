Baseball - MLB : Les Yankees sont bien de retour !

Qu’on se le dise, les Yankees sont de retour ! Après un début de saison plus que moyen, les Bronx Bombers n’en finissent plus de gagner ces derniers jours et ils ont encore récidivé sur le terrain des Angels ce dimanche. Après Minnesota, c’est donc Los Angeles qui se fait sweeper par les hommes d’Aaron Boone, leur saison est enfin parfaitement lancée.

Pas grand-chose à noter en début de partie, les battes sont silencieuses et les lanceurs, sans être extraordinaires, tiennent la route. Le tournant du match intervient dans le haut de la 4e manche. Pour son 2e passage au bâton, Gary Sanchez met la balle en orbite alors que Giancarlo Stanton est sur base. Ça fait 2-0 pour NY et, si on ne le sait pas encore à ce moment-là, l’avantage est définitif.



Pourquoi ? Parce qu’à l’inverse des Pinstripers, les Californiens ont démarré très fort cette saison 2018, mais ils sont en grande difficulté depuis 15 jours. Moyenne au bâton en chute libre, moyenne de Runs marqués par match cataclysmique depuis une dizaine de rencontres, bref rien ne va plus dans la Cité des Anges. Les joueurs de l’emblématique Mike Scioscia auront beau faire le forcing, ils ne vont marquer qu’un seul point sur un Wild Pitch de C.C. Sabathia, ce qui ne sera donc pas suffisant. On notera quand même le 2.996e coup sûr de la carrière d’Albert Pujols qui se rapproche un peu plus des 3.000.



New York, de son côté, n’est pas flamboyant pour une fois… Mais New York tient le cap. Aroldis Chapman fait le boulot dans la 9e en récupérant au passage son 6e Save de l’année et grâce à cette victoire 2-1, les Yankees en sont maintenant à 9 succès de rang, leur plus belle série depuis juin 2012 (10 de suite à l’époque). Un sweep sur le terrain des Angels, c’est aussi une 1e depuis juillet 2003. Boston va devoir regarder dans le rétro, parce que ça revient fort ! 20W-7L pour les Red Sox, 18W-9L pour les Yanks en AL East.



Scoring Plays

Top 4th : TwoRun Home Run de Gary Sanchez, Run de Giancarlo Stanton [2-0 NYY]

Bot 6th : Wild Pitch de C.C. Sabathia, Run de Justin Upton [21 NYY]

