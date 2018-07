Titulaire ou pas ?

"J’ai toujours été numéro 1, à Parme comme à la Juve et en équipe d’Italie. Mais personne ne m’a jamais dit que je le serais. J’ai toujours gagné ce droit sur le terrain. C’est ça, le sport et la compétition. J’ai 40 ans, mais je suis en bonne santé physique et mentale. Il faut l’aide de tout le monde, des 25 joueurs et de la direction. Tout le monde essaie d’avoir une place importante. Je ferai tout mon possible, également avec les autres gardiens, pour qu’ils puissent toujours faire de leur mieux. Mais je suis encore un grand gardien, j'en suis sûr et je tiens à le montrer."

La Ligue des champions

"J’ai commencé à viser cet objectif Ligue des champions bien avant d’arriver au PSG… Ce n’est pas une obsession au club. C’est un trophée intéressant, et j’ai accepté cette offre car je pense que les conditions sont réunies pour que je puisse progresser en tant que personne et en tant que joueur. Je peux contribuer à faire en sorte que ce club, sur le terrain, puisse progresser encore un peu plus. Il pourrait y avoir une ambition et des résultats de plus en plus importants, mais au départ d’une saison, on ne peut pas seulement penser à gagner la Ligue des champions. Ce serait fou. Et à Paris, on n’est pas fous."

Neymar

"Des moments difficiles, ça peut arriver à tout le monde. Ça nous est arrivé à tous, dans la vie comme dans une carrière professionnelle. Ce sont des étapes. Et si on arrive à y faire face comme il faut, ça permet également de progresser considérablement. Un champion comme lui peut bien réagir, après une déception comme celle de cette Coupe du monde 2018. Il peut rentrer à Paris avec la rage, avec une envie de gagner considérable. Ce serait positif pour ses coéquipiers et pour le club."

Sa suspension, la Ligue 1...

"Je ne sais pas, c’est plutôt le club qui aurait dû y réfléchir… Ma décision de venir ne dépendait pas de cette sanction. Je la respecte bien évidemment, après le match on accepte la situation… On n’a pas envie de créer de polémique inutile. Quant à la Ligue 1, je connais très bien Marcus Thuram, le fils de Lilian, puisque j’ai joué avec lui il y a 10 ans (sourire). Mais ça m’est déjà arrivé avec Enrico Chiesa et d’autres, ce genre d’expérience n’est plus une nouveauté pour moi. Et avec les investissements du PSG, la Ligue 1 est de plus en plus intéressante à l’étranger. Il y a des équipes avec une grande tradition, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux… C’est toujours fondamental."

