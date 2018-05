Mercato PSG: Matuidi évoque la piste Buffon

Débarqué l’été dernier à la Juventus Turin, Blaise Matuidi n’aura côtoyé Gianluigi Buffon qu’une seule et unique saison. Suffisant pour se montrer dithyrambique avec le portier italien a l’heure d’évoquer sa probable arrivée au PSG. Même s’il n’oublie pas Alphonse Aréola, son partenaire chez les Bleus.

"Je suis en équipe de France et je ne pense qu'aux Bleus. Gigi est un homme et un joueur extraordinaire. Il a déjà fait une grande carrière, mais s'il a envie de continuer alors je lui souhaite le meilleur, que ce soit à Paris ou ailleurs. Après le PSG a déjà un grand gardien qui s'appelle Alphonse Areola qui est avec nous en équipe de France. Ce sera le choix de Gigi et du PSG", a ainsi confié l'ex-Parisien.