L’Atlético Madrid semble décidément avoir un faible pour les joueurs français. Comme pressenti depuis plusieurs jours, les Colchoneros ont en effet officialisé l’arrivée attendue de Thomas Lemar, en profitant pour confirmer la prolongation de contrat d’Antoine Griezmann jusqu'en 2023, avec un salaire de 23 millions d'euros à la clé et une clause libératoire portée à 200 millions d'euros, et annoncer celle de Lucas Hernandez jusqu'en 2024.

Miguel Angel Gil Marin, le directeur général de l’Atlético Madrid, et Andrea Berta, le directeur sportif, venus à Istra pour finaliser ces trois dossiers, n’ont donc pas fait le voyage en Russie pour rien. Et ce d’autant plus que les vainqueurs de la dernière Ligue Europa espèrent également recruter Djibril Sidibé, les discussions avec Monaco étant pour le coup moins avancées.

Avec la bénédiction de Didier Deschamps

Et après la polémique née de "La Décision", le documentaire diffusé à la télévision espagnole dans lequel Antoine Griezmann a révélé son choix de rester à l’Atlético Madrid, la façon de faire des Madrilènes risque également de faire tiquer. Car pour officialiser toutes ces bonnes nouvelles, le transfert de Thomas Lemar restant toutefois suspendu à la visite médicale que doit satisfaire le milieu monégasque, Miguel Angel Gil Marin et Andrea Berta ont pris la pose avec ces trois joueurs à l’hôtel de l’équipe de France.

Grandes noticias desde Rusia. @AntoGriezmann ha firmado su renovación hasta 2023, @LucasHernandez hasta 2024 y Lemar su contrato #AúpaAtleti https://t.co/f1wjstCtj6 pic.twitter.com/vgRN0pture — Atlético de Madrid (@Atleti) 18 juin 2018

L’hôtel des Bleus est pourtant supposé être un sanctuaire interdit aux agents de joueurs et aux dirigeants de clubs. Didier Deschamps, au début de la préparation, avait d’ailleurs rappelé la nécessité pour les joueurs amenés à bouger durant le mercato estival de régler la question de leur avenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pourtant, l'Atlético Madrid l'assure dans le communiqué publié sur son site: "la rencontre s'est tenue dans le respect des lignes directrices définies par la fédération française et l'entraîneur Didier Deschamps."