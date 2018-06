Ligue 1 Conforama - Lyon : Nabil Fekir proche de Liverpool !

e passage devant les micros ce jeudi à l’occasion du lancement du compte à rebours du Mondial féminin 2019, Jean-Michel Aulas n’a pu échapper aux questions sur l’Olympique Lyonnais en général et sur Nabil Fekir en particulier. A croire que ce n’était ni l’heure, ni l’endroit pour évoquer le mercato de l’OL. Toujours est-il que le président lyonnais a au mieux bluffé, au pire éhontément menti. "Le dossier est au point mort. Il n'y a pas du tout d'avancée. Le dossier ne se bouclera certainement pas pendant la Coupe du Monde et je ne pense pas qu'il y ait de changement avant. On n'a pas fixé de prix de base car on n'a pas encore discuté de cela", a-t-il ainsi lancé.

Car à en croire la presse anglaise, un accord a bel et bien été trouvé avec Liverpool au sujet du transfert de Nabil Fekir, et plus rien ne s’oppose désormais au départ du capitaine lyonnais. Ce dernier, attendu pour évoluer à la place de Philippe Coutinho, parti l'hiver dernier à Barcelone, devrait même brièvement quitter le rassemblement de l’équipe de France pour satisfaire ce vendredi la traditionnelle visite médicale avant de parapher son nouveau contrat, un bail de cinq ans assorti d’un salaire de près de 9 millions d’euros.

Quant à l’Olympique Lyonnais, il est en passe de réaliser le plus gros transfert de son histoire puisqu’après avoir vendu Corentin Tolisso pour 41,5 millions d’euros au Bayern Munich, puis Alexandre Lacazette pour 53 millions d’euros à Arsenal, l’OL devrait cette fois percevoir 65 millions d’euros plus sept millions de bonus. Une manne financière qui devrait permettre aux Lyonnais de se montrer une nouvelle fois particulièrement actifs sur le marché des transferts, Jean-Michel Aulas ayant déjà annoncé l’arrivée d’un grand nom.