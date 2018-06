Retraité des terrains depuis 2014 après une dernière pige à l'Olympiakos Le Pirée, Eric Abidal a depuis été très occupé. Consultant pour beIN SPORTS, l'ancien défenseur latéral ou central a également embrassé un rôle d'ambassadeur du FC Barcelone, dont il a défendu les couleurs entre 2007 et 2013. Mais la carrière du joueur révélé à l'AS Monaco prend désormais une toute nouvelle dimension. Car jeudi, l'intéressé a officiellement été nommé à la direction sportive, ou technique, du club catalan. Sa nomination pourrait être suivie par celle d'un homme plus discret qui, selon Marca, serait véritablement en charge de gérer les dossiers transferts.

Le FC Barcelone annonce que @EAbidalOfficial sera le secrétaire technique de l'équipe première de football. Plus d'infos 👇 https://t.co/uSbrPLFfpq — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 7, 2018



L'ancien Lillois serait lui préservé des nébulosités administratives, financières et juridiques des mutations, mais aurait en revanche un rôle prépondérant dans les rapports humains, chargé en quelque sorte de toute les campagnes de séduction visant à enrôler une cible. Ses compétences vont par ailleurs être rapidement testées, puisque le successeur de Robert Fernandez, dont le contrat n'a pas été reconduit, doit immédiatement prendre en charge les tractations avec Antoine Griezmann. L'attaquant tricolore hésite encore à quitter son Atlético Madrid pour répondre à l'appel du FC Barcelone.

Charge désormais à son aîné et compatriote d'entrer dans la danse afin de porter l'estocade et de réussir à faire venir l'ancien joueur de la Real Sociedad du côté du Camp Nou pour en faire un partenaire des Luis Suarez, Lionel Messi, Philippe Coutinho et autre Ousmane Dembélé. Eric Abidal, un communiquant de grande qualité aux yeux de son nouvel employeur, devrait également avoir pour mission d'être au plus proche du vestiaire, où il inspire sympathie et respect, afin de se poser en tampon idéal entre la direction et le staff technique d'un côté, et les joueurs de l'autre.