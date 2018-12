David Villa avait annoncé qu'il quittait le New York City FC mais on connaît désormais la nouvelle destination de l'attaquant espagnol. L'ancien du Barça vient en effet d'annoncer qu'il évoluera au Vissel Kobe,le club d'un certain Andres Iniesta qu'il a connu à Barcelone comme en sélection. "Bonjour le Japon, bonjour le Vissel Kobe, on va profiter du football ensemble", a déclaré Villa.

My new club.https://t.co/jC8UcI6ZjI — David Villa (@Guaje7Villa) 1 décembre 2018