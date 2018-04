Valbuena est à vendre

Mathieu Valbuena a quelque peu disparu de la scène médiatique française ces derniers mois, depuis que le soufflé de l'affaire de la sextape est retombé, depuis qu'il a quitté la Ligue 1 et qu'il ne fait plus partie de l'équipe de France. A 33 ans, "Petit Vélo" retombe progressivement dans l'anonymat, lui qui était pourtant il y a encore trois ans un créateur essentiel à la bonne santé des Bleus au regard de Didier Deschamps. Mais sa signature à l'Olympique Lyonnais, lui qui a passé près de dix ans à Marseille, des pépins physiques à répétition et ses soucis extra-sportifs donc, en plus du temps qui passe, n'ont pas permis à celui qui porte les couleurs du Fenerbahçe Istanbul depuis l'été dernier de se remettre en selle.

Et les affaires du principal intéressé ne s'arrangent pas puisque la presse turque annonce que Valbuena va devoir se trouver une porte de sortie l'été prochain. Les Stambouliotes sont en proie à des difficultés économiques et doivent donc se débarrasser de quelques salaires handicapants, y compris celui du Français, qui émargerait à quelque 4 millions d'euros annuels. L'entraîneur Aykut Kocaman s'appuie de moins en moins sur le petit meneur de jeu, dont le sort apparaît désormais inéluctable.

Evidemment, des premières rumeurs venues de Turquie avaient évoqué un retour aux Girondins de Bordeaux, son club formateur, mais celles-ci ont été tuées dans l'oeuf par les informations de Sud-Ouest. A priori, Mathieu Valbuena ne disposerait en l'état d'aucun contact avec des formations de Ligue 1. S'il veut revenir en France, l'intéressé devra néanmoins revoir ses prétentions salariales à la baisse, ce qui apparaît somme toute assez logique lorsqu'on se prépare à souffler 34 bougies. Dans le cas contraire, il faudra alors viser des projets sportifs sans doute bien moins attractifs...