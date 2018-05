Il avait porté les couleurs de l'Olympique de Marseille le temps d'une saison, en 2015-2016, et évolue depuis juillet dernier en Turquie, au Fenerbahçe Istanbul. Mais Mauricio Isla, bientôt 30 ans, se verrait bien retourner en Italie, où il s'était fait connaître par ses expériences à l'Udinese et à la Juventus.

Selon la presse locale, le milieu de terrain ou défenseur latéral aurait d'ores et déjà été proposé à plusieurs formations de Serie A. Et si le Chievo Vérone aurait décliné, le Genoa et l'Udinese pourraient eux donner suite à cette opportunité.