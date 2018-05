Umtiti verrait bien Griezmann au Barça

Convoité par le FC Barcelone depuis de longues semaines, Antoine Griezmann pourrait retrouver en Catalogne plusieurs compatriotes. Dont Samuel Umtiti, qui a évoqué ce possible transfert du joueur de l’Atlético de Madrid. Et comme Lionel Messi ou encore Luis Suarez, l’ancien Lyonnais verrait d’un bon œil l’arrivée du Mâconnais au Camp Nou.

"C’est un joueur fantastique. On connaît tous ses qualités, et à Barcelone, il pourrait nous faire énormément de bien", a déclaré le défenseur du Barça vendredi, lors d’une conférence de presse à Clairefontaine.

Ensuite interrogé sur sa prolongation, le défenseur central de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2021, a reconnu qu’il aimerait que son cas soit réglé avant le début du Mondial russe: "Je n’ai pas de nouvelles pour ma prolongation, je regarde mon téléphone mais il n’y a rien (sourire). Ça ne va pas trop me perturber, ça fait quelques mois que ça dure et j’ai fini la saison comme ça. Mais je crois quand même que c’est important de régler ce cas-là avant le début de la compétition. Et pour moi, ce sera chose faite."